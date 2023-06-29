Visa купує бразильську фінтех-платформу Pismo за 1 мільярд доларів

reuters

Платіжний гігант Visa Inc погодився придбати бразильську фінтех-платформу Pismo за 1 мільярд доларів, щоб розширити свою присутність у Латинській Америці.

Про це пише Reuters.

Для Visa це перше велике поглинання з 2021 року, коли вона придбала європейську платформу відкритого банкінгу Tink за 2,2 мільярда доларів, а також британського постачальника транскордонних платежів Currencycloud.

Хмарна платформа для фінансових установ Pismo, що базується в Сан-Паулу, обслуговує понад 70 мільйонів рахунків і здійснює транзакції на суму понад 200 мільярдів доларів на рік, надаючи технологію, за допомогою якої клієнти можуть випускати картки Visa і Mastercard (MA.N).

Згідно з даними аналітичної групи Sling Hub, у травні обсяг венчурного фінансування в Латинській Америці скоротився на 82% у річному вимірі, оскільки високі відсоткові ставки і побоювання рецесії потрясли світові ринки і призвели до падіння оцінок технологічних компаній.

В рамках угоди, яка, як очікується, буде закрита до кінця року, Pismo збереже свою нинішню управлінську команду.

Компанія була заснована підприємцями Рікардо Жозуа, Даніелою Бінатті, Джуліаною Бінатті та Марсело Парізе. Вона працює в Європі, Північній Америці, Південно-Східній Азії, Індії та Латинській Америці.

Pismo залучила понад 110 мільйонів доларів від інвесторів, серед яких японська SoftBank Group Corp, Amazon, венчурна компанія Accel, а також Headline, яка володіє близько 30% фірми.

Еконномічна правда