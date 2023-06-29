ФДМУ виставив на приватизацію спиртзавод на Львівщині: планують залучити від 42 мільйонів

Фонд державного майна виставив на приватизаційний аукціон Угерський спиртзавод на Львівщині, стартова ціна активу становить 42,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді зазначають, що Угерський спиртзавод є діючим підприємством хімічної промисловості, яке почало свою роботу ще в 1913 році. Основна номенклатура продукції – органічні розріджувачі та засоби проти обмерзання.

На підприємстві облаштований повний цикл виробництва етилового спирту з натуральної сировини. Потужність із виробництва етилового ректифікованого спирту становить 22 тис л/добу.

Вироблений підприємством етанол може застосовуватись у виготовленні побутової хімії, розчинників, антисептиків та косметичної продукції.

До складу спиртзаводу входять:

43 об’єкти нерухомості загальною площею 13 976 м² (цехи, склади, адміністративний комплекс, гаражі, артсвердловини);

18 транспортних засобів підприємства.

Підприємство накопичило значну заборгованість перед держбюджетом та працівниками – 381,7 млн гривень. Тому приватизація спиртзаводу допоможе знайти ефективного приватного власника, повернути борги та залучити інвестиції у розвиток підприємства.

Новий власник повинен протягом 6 місяців зберегти робочі місця працівників та сплатити борги підприємства.

Приватизаційний аукціон запланований на 12 липня.

ФДМУ

Нагадуємо:

Фонд державного майна України прийняв рішення ліквідувати 1278 держпідприємств, які перебувають в його управлінні.

Економічна правда