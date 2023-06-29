Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі

У "Приватбанку" заявляють про перемогу над ексвласниками банку - Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду та підтвердив провомірність застосування "антиколомойського закону" і націоналізації "Приватбанку".

Про це 29 червня повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"Верховний Суд поставив рішучу крапку у намаганнях ексвласників банку оскаржити застосування "антиколомойського закону" та націоналізацію банку", - йдеться в повідомленні.

"Було подано 6 безпідставних клопотань та навіть заявлено відвід колегії суддів, - усі процесуальні диверсії опонентів банку були відхилені судом", - додали в "Приватбанку".

Так, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційні скарги "Приватбанку", Кабінету Міністрів та Мінфіну та скасував постанову суду апеляційної інстанції, винесену у справі за позовом компанії BIRGMINTON INVESTING INC (пов’язана з колишніми власниками банку). Суд також залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження у справі було закрите.

Компанія BIRGMINTON INVESTING INC намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації "Приватбанку", за яким позивач набув акції банку у процедурі бейл-ін і в подальшому продав свої акції державі за 1 гривню.

Як і в інших справах, що стосуються націоналізації "Приватбанку", у даній справі ключовим було питання застосування так званого "антиколомойського закону" - Закону України № 590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності". Відповідно до цього законодавчого акту всі подібні судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

"Таке рішення Верховного Суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого в 2016 році "Приватбанку" його колишнім власникам", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають в "Приватбанку", справа за позовом BIRGMINTON INVESTING INC стала першою з подібних справ, що розглядалася Касаційним господарським судом після надання Великою Палатою Верховного Суду висновків щодо обов'язковості та правомірності застосування положень "антиколомойського закону".

Нагадуємо:

Прийняття Закону "антиколомойського закону" було ключовою вимогою міжнародних програм допомоги Україні з боку МВФ, він був ухвалений у травні 2020 року.

У справі за позовом BIRGMINTON INVESTING INC Господарський суд Києва застосував вимоги цього закону і визначив, що націоналізація не може бути скасована, а банк не може бути повернений колишнім власникам. Проте Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу BIRGMINTON INVESTING INC та, проігнорувавши вимоги Закону № 590, направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду по суті.