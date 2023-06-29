Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть за новим графіком: довше та у вихідні 

Національний поштовий оператор Укрпошта з 1 липня запускає стандартний графік роботи відділень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку", - зазначили в компанії.

В Укрпошті заявили, що готові до усіх викликів сьогодення і пропонують своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень.

З 1 липня більшість відділень поштового зв’язку працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні.

Відділення, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також Укрпошта поступово переглянеграфіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.

Перед відвідуванням поштового відділення, Укрпошта радить перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545

Оператор наголошує, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів.

Впроваджені зміни є частиною стратегічного плану розвитку Укрпошти та поліпшення процесів, направлених на удосконалення якості та сервісу поштового оператора.

Економічна правда