Нафта падає через намір підвищувати ключові ставки та слабкі економічні дані Китаю

Ціни на нафту в четвер, 29 червня, впали, оскільки побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок сповільнить економічне зростання та світовий попит на паливо. Також на настрої вплинули слабкі економічні дані Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 26 центів, або 0,4%, до 73,77 доларів за барель до 06:47 GMT.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 22 центи, або 0,3%, до 69,34 долара за барель.

Обидва контрольні показники піднялися приблизно на 3% у середу після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти впали на 9,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 23 червня, значно перевищивши прогнозоване аналітиками скорочення в 1,8 мільйона барелів.

Що вплинуло на ціни

Керівники провідних центральних банків світу підтвердили в середу, що вони вважають, що буде потрібно подальше посилення політики, щоб приборкати надто високу інфляцію, але все ще вірять, що вони можуть досягти цього, не викликаючи повної рецесії.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл не виключив подальшого підвищення на наступному засіданні центрального банку, тоді як президент Європейського центрального банку Крістін Лагард закріпила очікування щодо дев'ятого поспіль підвищення ставок єврозони в липні.

Річний прибуток промислових компаній Китаю, який є другим за величиною споживачем нафти у світі, продовжив двозначне падіння за перші п’ять місяців, оскільки пом’якшення попиту знизило маржу.

Зіштовхнувшись із падінням цін, цього місяця Саудівська Аравія пообіцяла різко скоротити видобуток у липні на додаток до ширшої угоди ОПЕК+ щодо обмеження поставок до 2024 року.

Енергетичні компанії США минулого тижня скоротили кількість нафтових і газових бурових установок, що працюють восьмий тиждень у поспіль вперше з липня 2020 року.

Шестимісячний бекворд на Brent – структура ціни, згідно з якою контракти з більш раннім завантаженням продаються за вищими цінами, ніж контракти з пізнім завантаженням – досяг найнижчого рівня з грудня, але все ще вказує на вищий попит на негайну поставку.

Економічна правда