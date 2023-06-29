Курс валют на 29 червня: гривня зміцнюється на "чорному ринку", в банках - навпаки
Четвер, 29 червня 2023, 09:48 -
У четвер, 29 червня, готівковий долар трохи ослаб на "чорному ринку", але зріс у банках, схожа тенденція спостерігається з курсом євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,18 - 37,26 грн проти котирувань у 37,07 - 37,28 у середу.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,8 - 41,08 грн проти курсу 40,85 - 41,1 грн за євро в середу.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,8 - 37,45 грн (курс на 28 червня – 36,75 - 37,4 грн);
- Євро – 40,5 - 41,15 грн (курс на 28 червня – 40,4 - 41,13 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,6 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Економічна правда