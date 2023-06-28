Частина Голосіївського району Києва без світла через аварійне відключенння – ДТЕК

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У ДТЕК заявили про аварійне відключення обладнання, що живить частину клієнтів в Голосіївському районі столиці - без електропостачання тимчасово залишилися 50 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".

"О 17:10 сталося аварійне відключення обладнання, що живить частину клієнтів в Голосіївському районі столиці. Зокрема, проспект Науки, Велика Китаївська, Цибалів Яр та Феодосіївська. Без електропостачання тимчасово залишилися 50 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ.

Наразі фахівці заживлюють клієнтів за резервними джерелами живлення", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда