Bloomberg

Індія починає вичерпувати можливості свого російського нафтового марнотратства - у травні на РФ припадало 46% імпорту нафти в Індію, що є приголомшливим стрибком порівняно з менш ніж 2% до вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg.

"З острівної фортеці за межами історичного центру Мумбаї відвідувачі можуть побачити гігантські нафтові танкери, що розвантажують свої вантажі на двох нафтопереробних заводах на південно-східному узбережжі міста.

Ще рік тому ці кораблі майже напевно перевозили б нафту з одного з десятка основних постачальників - Близького Сходу, США та Західної Африки. Сьогодні нафта, швидше за все, буде російською", - пише агентство.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, минулого місяця на Москву припадало 46% імпорту нафти в Індію, що є приголомшливим стрибком порівняно з менш ніж 2% до вторгнення РФ в Україну. В абсолютному вимірі травень став рекордним.

"Звичайно, Китай також придбав набагато більше російської нафти за останній рік, причому імпорт б'є рекорди, але саме Індія, стратегічний партнер США, підтримала російську економіку, вийшовши на допомогу.

Сьогодні питання полягає в тому, чи продовжиться ця хвиля закупівель, оскільки знижки для Індії зменшуються, а фінансовий тиск на Кремль зростає, оскільки кошти потрібні як ніколи раніше для усунення внутрішніх загроз правлінню президента Путіна", - додає Bloomberg.

"Індійські нафтопереробники досягли дуже, дуже високого рівня, який ми вважали можливим", - сказав керуючий директор зі стратегії та аналізу компанії Petro-Logistics Джамал Куреші.

"Вони швидко замінили сорти, подібні до Urals, що ми й очікували, але вони також відмовилися від інших сортів", - додав він.

Хоча аналітики, які використовувалися для визначення оптимальної сировини для нафтопереробних заводів, здебільшого вказували на російську суміш Urals, жоден із цих двох заводів ніколи не був розроблений для використання російських барелів.

Підприємство Bharat Petroleum Corp. Ltd, або BPCL, було побудовано для переробки внутрішньої індійської нафти, яка містить менше сірки, ніж російська, пише Bloomberg.

Економічна правда