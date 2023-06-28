"Укренерго" розповіло, скільки мереж ще потрібно відновити до зими: "темпи рекордні"

Відновлювальні роботи в мережах "Укренерго" під час підготовки до осінньо-зимового сезону 2023/2024 років виконано більш ніж наполовину.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в Медіа-центрі в Києві.

За його словами, вже відновлено 50-60% мереж і підстанцій.

"Це рекордні темпи відновлення. Оцінюю обсяг виконання робіт, які ми запланували, зараз у 50-60%. Ще багато чого залишилося зробити, але в нас є для цього необхідні ресурси: обладнання, матеріальні ресурси та людські", - сказав Кудрицький.

Якщо до повномасштабного вторгнення "Укренерго" встановлювала або замінювала в середньому один великий автотрансформатор на місяць, то тепер цей показник в окремі місяці збільшувався в 6-7 разів.

При цьому більшу частину робіт компанія виконувала своїми силами, хоча до війни активно залучала підрядників.

"Ми говоримо про збільшення темпів виконання робіт у рази, і для цього в нашій компанії працює понад 1,5 тис. осіб, спеціально виділених на це завдання - відновлення пошкоджених об'єктів", - пояснив глава системного оператора.

Нагадуємо:

"Укренерго" розраховує отримати вже восени нове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цієї домовленості було досягнуто в рамках конференції з відновлення України (URC2023), яка відбулася минулого тижня в Лондоні.



Обсяг фінансування, необхідний компанії для підготовки до осінньо-зимового сезону, становить приблизно 300 млн євро.