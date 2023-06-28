Угорщина згодна пом'якшити режим агроторгівлі з Україною, з одним "але"

Угорщина згодна на пом'якшення режиму торгівлі аграрною продукцією з Україною, але в довгостроковій перспективі.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у Люксембурзі після засідання Ради з сільського господарства та рибальства ЄС, повідомляють угорські ЗМІ.

Надь пояснив, що ЄС потрібно підготуватися до присутності української сільгосппродукції на європейському ринку в довгостроковій перспективі, тому "необхідно знайти комплексні, довгострокові рішення".

Угорський міністр переконаний, що українська сільгосппродукція має постачатися на ринки країн третього світу, де вона традиційно була присутня ще до війни РФ проти України. Забезпечивши постачання українського зерна в ці регіони, можна запобігти продовольчій кризі і, відповідно, міграційній кризі.

Наразі ж Єврокомісії слід продовжити обмеження на постачання української агропродукції до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС до кінця 2023 року.

Втім, список заборонених до ввезення агрокультур можна скоротити до двох позицій - соняшнику і кукурудзи, вважає Іштван Надь.

"Заборона на імпорт має сенс з економічного погляду лише в тому разі, якщо вона триватиме щонайменше до збирання врожаю і зберігання нового врожаю. У випадку з пшеницею і ріпаком це можна зробити до 15 вересня, але не у випадку з кукурудзою і соняшником. Тому логічним кроком буде продовження заборони ЄС на імпорт до 31 грудня, принаймні, для цих двох продуктів", - заявив Надь.

Угорський міністр також повідомив, що ініціював проведення переговорів із французькими та німецькими колегами-міністрами, щоб обговорити збої на ринку, спричинені українським зерном, які створюють проблеми в повсякденному житті.

"Мета цих переговорів - пошук загальноєвропейських рішень", - заявив Надь.

Подальші дії Брюсселя щодо агроекспорту з України, на думку Надя, необхідно спрямувати на забезпечення функціонування "коридорів солідарності", відповідно до їхньої первинної мети.

Нагадуємо:

Заборона ЄС на імпорт чотирьох культур - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, агросектор яких більше за інші європейські країни постраждав від напливу агропродукції з України, набула чинності 2 травня та замінила односторонні рішення про заборону імпорту, введені цими країнами. Водночас транзит цих агрокультур їхньою територією дозволено. Спочатку заборона діяла до 5 червня, але потім її було продовжено до 15 вересня. Водночас у ЄС лунають думки про необхідність подальшого продовження заборони.