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Курс валют на 28 червня: гривня слабне до долара та євро

Середа, 28 червня 2023, 09:58 - Анастасія Жарикова

У середу, 28 червня, курси готівкових долара та євро зросли як на "чорному ринку", так і в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,11 - 37,28 грн проти котирувань у 37,09 - 37,25 у вівторок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,86 - 41,16 грн проти курсу 40,76 - 41,14 грн за євро в понеділок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,75 - 37,4 грн (курс на 27 червня – 36,75 - 37,35 грн);
  • Євро – 40,4 - 41,13 грн (курс на 27 червня – 40,3 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,6 - 37,5 грн;
  • Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;
  • Райффайзен – 36,65 - 37,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда

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