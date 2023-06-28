Курс валют на 28 червня: гривня слабне до долара та євро

У середу, 28 червня, курси готівкових долара та євро зросли як на "чорному ринку", так і в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,11 - 37,28 грн проти котирувань у 37,09 - 37,25 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,86 - 41,16 грн проти курсу 40,76 - 41,14 грн за євро в понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,75 - 37,4 грн (курс на 27 червня – 36,75 - 37,35 грн);

Євро – 40,4 - 41,13 грн (курс на 27 червня – 40,3 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,6 - 37,5 грн;

Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;

Райффайзен – 36,65 - 37,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда