KPMG скорочує 5% робочих місць в США у рамках нової хвилі звільнень

reuters

Аудитроський гігант "Великої четвірки" KPMG звільняє 5% своїх американських співробітників після того, як відчула на собі "економічні негаразди в поєднанні з історично низьким рівнем відтоку кадрів".

Про це пише Reuters із посиланням на речника компанії.

Наприкінці минулого фінансового року фірма налічувала понад 39 тис співробітників у США.

KPMG, яка в лютому скоротила близько 2% своєї робочої сили в США, як пише Financial Times, стала першою з чотирьох найбільших світових аудиторських фірм, яка скоротила робочі місця в США.

Останній раунд скорочення робочих місць триватиме до кінця 2023 фінансового року, повідомили у компанії.

"Ми не сприймаємо це рішення легковажно. Однак ми вважаємо, що воно відповідає довгостроковим інтересам нашої фірми і забезпечить нам подальший успіх у майбутньому", - йдеться у повідомленні KPMG, надісланому електронною поштою.

У квітні американський підрозділ Ernst & Young скоротив 5% своєї робочої сили. Deloitte також повідомила про скорочення робочих місць.

Економічна правда