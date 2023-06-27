У світі різко подорожчало какао: виробникам доведеться підіймати ціни на шоколад - ЗМІ

Ключовий виробник какао-бобів у світі - Гана, попередила європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за боби більше, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС, буде коштувати дорожче.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Європейські покупці какао повинні бути готові платити більше за боби, які відповідають європейським правилам сталого розвитку", - йдеться в повідомленні.

Так, з наступного місяця в Євросоюзі набувають чинності правила, що забороняють імпорт какао-бобів, які вирощуються на територіях, де раніше були ліси. Також посилюються заборони щодо використання дитячої праці у ланцюжку постачання цієї продукції.

Виконання нових правил спричинить додаткові витрати на встановлення систем моніторингу, які дозволять відстежити ланцюжки постачання від ферми до кінцевого виробника.

"Споживач повинен бути готовий заплатити", – заявив головний виконавчий директор ради директорів з питань какао в Гані Джозеф Боаен Айду.

Частково стрибок цін на какао також викликаний зливами в Кот-д'Івуарі та в Гані. На частку цих країн припадає дві третини виробництва какао у світі. Також очікування погодного явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану викликає побоювання щодо стабільності постачань найближчими місяцями.

"Лондонські ф'ючерси на какао піднялися до максимуму з 2016 року на тлі побоювань, що несприятлива погода може посилити поставки", - зазначає Bloomberg.

Ці додаткові витрати, а також зростання цін на цукор, матимуть прямий вплив на подорожчання шоколаду. Про це пише CBC.

"Повідомлення про зростання цін на какао можуть зробити шоколад трохи менш солодким і трохи дорожчим", - повідомляє CBC з посиланням на доцента Університету Вікторії Софію Карденуто.

Ситуацію погіршує такий фактор, як зниження врожайності какао-бобів у нинішньому сезоні.

"Врожаї какао нижче, ніж зазвичай, завдяки зміні погодних умов, хворобам сільськогосподарських культур і сильним дощам", - йдеться в матеріалі.

При цьому попит на шоколад із високим вмістом какао стабільно зростає, особливо в Азії.

Як зазначає СВС, більшість компаній розпочали модернізацію, щоб шляхом ефективніших технологій знизити вартість виробництва шоколаду. Але у короткостроковій перспективі це також вплине на його подорожчання.