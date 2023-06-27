Vitol і Gunvor залишаються великими покупцями нафтопродуктів із РФ, попри обіцянки зменшити торгівлю

Bloomberg

Два найбільші у світі незалежні енерготрейдери, Vitol і Gunvor, залишаються великими покупцями нафтопродуктів з РФ більш ніж через рік після того, як обидві компанії пообіцяли різко скоротити свій бізнес з РФ після її вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на аналіз даних про експорт російської митниці за перші чотири місяці 2023 року.

Аналіз свідчить, що обидві компанії входили до топ-10 покупців нафтопродуктів, таких як бензин і дизпаливо.

Gunvor зі штаб-квартирою у Швейцарії була восьмим найбільшим покупцем за вартістю, відвантаживши 1 млн тонн нафтопродуктів на суму близько 540 млн дол, свідчать дані, проаналізовані Financial Times.

Vitol, топ-менеджмент якої здебільшого знаходиться в Лондоні та Женеві, стала 10-м найбільшим покупцем, відвантаживши близько 600 тис тонн на суму близько 400 млн доларів.

Обидві компанії підтвердили, що вони є постійними покупцями російського нафтопродуктів, але заперечили точність даних.

"Торгівля російським нафтопродуктами не заборонена західними санкціями і навіть заохочується Вашингтоном для обмеження перебоїв у постачанні, якщо трейдери дотримуються західних обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Серед каральних заходів - запроваджене в лютому цього року "Великою сімкою" обмеження цін, яке має на меті обмежити ціну, яку Москва отримує за свої нафтопродукти.

Однак проблема дотримання цінових обмежень у поєднанні з репутаційним ризиком для Європи від продовження торгівлі з Росією призвела до того, що багато європейських трейдерів, у тому числі BP і Shell, повністю припинили роботу з російськими поставками", - пише газета.

Консультант у галузі торгівлі сировинними товарами Жан-Франсуа Ламберт сказав, що виникають питання про те, чому трейдери прагнуть зберегти скорочений бізнес.

"Якщо це більше не є суттєвою частиною їхнього бізнесу, то навіщо брати на себе репутаційний ризик?" - сказав Ламберт, який колись працював у сфері фінансування торгівлі сировинними товарами.

"Це може бути вигідно в короткостроковій перспективі, але є питання щодо того, наскільки це розумно", - додав він.

Митні декларації експортерів є одним з останніх інструментів аналізу російських торговельних потоків після того, як минулого року РФ припинила публікувати зведену митну статистику.

Вони проливають світло на деякі кроки, які міжнародні трейдери зробили, щоб залишатися залученими до прибуткового ринку переробленої нафти. Так, за перші чотири місяці цього року 50 компаній експортували з Росії нафтопродуктів на загальну суму 16 млрд, додає FT.

Gunvor повідомила, що згідно з її власними даними, вона придбала трохи більше 700 тис тонн за цей період на суму близько 330 млн дол.

Vitol заявив, що митні декларації не відповідають його внутрішнім показникам, але відмовився надати власні дані. Компанія повторила коментар головного виконавчого директора Рассела Харді в березні, що вона торгувала "менше 100 000 барелів на день", що означає максимум близько 1,5 млн тонн за чотири місяці.

Митні дані показують, що Gunvor і Vitol - єдині західні компанії, які все ще входять до топ-10 покупців російської нафти.

Інші вісім найбільших покупців - це суміш трейдерів, контрольованих Росією, і нещодавно створених компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу або Сінгапурі.

Очолює рейтинг Litasco, торговий підрозділ російського "Лукойлу". Минулого року компанія перенесла більшу частину своїх операцій з Женеви до Дубаю і в період з січня по квітень продала російських нафтопродуктів на суму понад 3 млрд дол.

Женевська Trafigura, яка разом з Vitol була одним з найбільших ліфтерів російської нафти до війни, не входить в топ-10, але також продовжує купувати деякі види нафтопродуктів. Швейцарський трейдер отримав вантаж російського дизельного палива на терміналі в Аргентині минулого тижня, згідно з даними відстеження суден від Kpler.

Trafigura відмовилася від коментарів, посилаючись на попередні заяви генерального директора Джеремі Вейра про те, що вона торгує "обмеженою" кількістю нафтопродуктів з Росії відповідно до санкцій.

Vitol заявила, що її експорт російських нафтопродуктів відповідає "всім чинним законодавчим і нормативним актам".

Економічна правда