Отримання спеціальних документів для моряків стане доступним у "Дії"
Отримання кваліфікаційних документів для моряків незабаром стане доступним на порталі "Дія", наразі розпочато набір на бета-тестування послуги.
Про це повідомляють пресслужби Мінвідновлення та Мінцифри.
Послуга отримання кваліфікаційних документів для моряків є першою в рамках масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.
"Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції. Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік", - додали в Мінцифри.
Цифровізація сфери допоможе подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.
На порталі "Дія" можна буде подати заяву про отримання:
- професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
- сертифікатів компетентності;
- підтвердження до сертифікатів компетентності;
- свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.
Обробляти документи моряка буде дистанційно Адміністрація судноплавства, кожен крок співробітника якої фіксуватиметься. Після перевірки в кабінеті моряка зʼявиться готовий кваліфікаційний документ в електронному вигляді.
При необхідності замовлені документи можна буде забрати безпосередньо в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".
Невдовзі буде запущено бета-тест послуги, взяти участь в якому зможуть:
- випускники морських ЗВО;
- моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.
Реєстрація на тестування триває за посиланням.
Нагадуємо:
Напередодні шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу Київського окружного адмінсуду щодо постанови Кабміну №1499 - Адміністрація судноплавства продовжить виконувати свої функції і впроваджувати реформу з дипломування моряків згідно з міжнародними стандартами.
Економічна правда