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Отримання спеціальних документів для моряків стане доступним у "Дії"

Вівторок, 27 червня 2023, 14:52 - Анастасія Жарикова
 
Дія

Отримання кваліфікаційних документів для моряків незабаром стане доступним на порталі "Дія", наразі розпочато набір на бета-тестування послуги.

Про це повідомляють пресслужби Мінвідновлення та Мінцифри.

"Вчора українські моряки отримали можливість користуватися послугами дипломування прозоро і без корупції, а вже сьогодні – можуть долучитися до бета-тестування послуги оформлення документів на порталі Дія...
І як би не чинили опір ті, кого позбавили незаконного заробітку на моряках, ми продовжуємо реформу дипломування моряків, яка передбачена постановою Уряду 1499", - зазначив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Послуга отримання кваліфікаційних документів для моряків є першою в рамках масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства. 

"Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції. Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік", - додали в Мінцифри.

Цифровізація сфери допоможе подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

На порталі "Дія" можна буде подати заяву про отримання: 

  • професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
  • сертифікатів компетентності;
  • підтвердження до сертифікатів компетентності;
  • свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.

Обробляти документи моряка буде дистанційно Адміністрація судноплавства, кожен крок співробітника якої фіксуватиметься. Після перевірки в кабінеті моряка зʼявиться готовий кваліфікаційний документ в електронному вигляді. 

При необхідності замовлені документи можна буде забрати безпосередньо в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".

Невдовзі буде запущено бета-тест послуги, взяти участь в якому зможуть:

  • випускники морських ЗВО;
  • моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.

Реєстрація на тестування триває за посиланням

Нагадуємо:

Напередодні шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу Київського окружного адмінсуду щодо постанови Кабміну №1499 - Адміністрація судноплавства продовжить виконувати свої функції і впроваджувати реформу з дипломування моряків згідно з міжнародними стандартами.

Економічна правда

Мінцифри Дія реформа Мінінфраструктури
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