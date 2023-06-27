Meta запустила платну підписку на віртуальну реальність

Материнська компанія Facebook Meta запустила послугу підписки на віртуальну реальність (VR) у спробі зробити цю частину свого бізнесу прибутковою.

Про це повідомляє BBC.

У Meta заявили, що платні користувачі отримають доступ до двох нових ігор на місяць.

У понеділок компанія заявила, що послуга Meta Quest+, яка коштує 7,99 доларів на місяць або 59,99 доларів за річну підписку, сумісна з її гарнітурами Quest 2, Quest Pro та Quest 3.

Компанія повідомила про прибуток у розмірі 5,7 млрд доларів за перші три місяці цього року, перевершивши очікування ринку. Однак його підрозділ Reality Labs, який виробляє гарнітури VR та інші продукти, повідомив про чистий збиток у розмірі 4 мільярдів доларів за цей період.

Також технологічний гігант стикається з конкуренцією з боку компаній, зокрема Apple, який цього місяця представив довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності Vision Pro.

Гарнітура Apple, яка вийде на початку наступного року в США, буде коштувати 3499 доларів.

Це значно більше, ніж інші гарнітури, доступні зараз на ринку. Гарнітури Meta VR коштують від 299,99 до 999,99 доларів.

Економічна правда