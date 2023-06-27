З 1 липня змінюється порядок продажу препаратів в рамках програми "Доступні ліки"

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", відпускатимуть лише за електронним рецептом.

Про це повідомляє Держлікслужба.

Норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій.

"Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою "доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Нагадуємо:

Держпрограма реімбурсації вартості лікарських засобів поширюється більше ніж на 400 лікарських засобів. Препарати, що входять до програми, можна отримати безоплатно або з частковою оплатою.

За інформацією МОЗ, зокрема за останні 30 днів понад 50 тис. пацієнтів уперше отримали електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".

З початку 2023 року "доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже понад 1,5 млн українців.

За період повномасштабної війни (з березня 2022 року до червня 2023 року) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".