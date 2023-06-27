Визначено перелік з понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст, де рекомендовано змінити назви
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України.
Про це йдеться в рішенні Нацкомісії, оприлюдненому на офіційному сайті.
Рішення містить 24 додатки, де надано рекомендації окремо по кожній області.
"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України", - ідеться в повідомленні відомства.
Зазначається, що на підставі пропозицій членів робочої групи Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.
Нагадуємо:
Право подавати свої пропозиції щодо перейменування населених пунктів в Україні мають фізичні та юридичні особи. Ініціатива має бути оформлена у документі (лист, протокол тощо), що подається до виконавчого комітету місцевої ради.
Розглядом пропозицій по перейменуванню займається виконавчий комітет відповідної ради. Однак, ці рішення носять рекомендаційний характер.
На етапі роботи виконавчого комітету для вивчення громадської думки щодо найменування (перейменування) об’єкта, обов’язковим є проведення громадського обговорення.
Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як два місяці.
Одночасно з погодженням радою відповідного рішення, також пропонується порушити клопотання перед обласною радою щодо внесення подання (клопотання) до Верховної Ради про перейменування населеного пункту. Питання первинно розглядає профільний комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради.