Нафта підскочила через занепокоєння щодо пропозиції

Ціни на нафту різко зросли у вівторок, 27 червня, через занепокоєння щодо політичної нестабільності в Росії та можливих збоїв у постачанні, а також сподіваннями попиту в США напередодні літнього туристичного сезону.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

На 06:13 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 67 центів до 74,85 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 73 центи до 70,10 долара за барель.

У понеділок Brent зросла на 0,5%, а WTI - на 0,3%.

Що вплинуло на ціни

Зіткнення між Кремлем та ПВК "Вагнер" вдалося зупинити в суботу після того угоди між їхнім ватажком Євгеном Пригожиним та владою РФ за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Виклик викликав сумніви щодо влади президента Володимира Путіна та певну стурбованість можливим перебоєм у постачанні російської нафти, хоча завантаження відбувалися за графіком.

Зменшення пропозиції вже було в думках інвесторів після того, як Саудівська Аравія пообіцяла скоротити виробництво з липня.

"Додаткове одностороннє скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 мільйон барелів на добу, яке має набути чинності в липні, у поєднанні з сезонним підвищенням попиту має допомогти фізично напружити ринок у третьому кварталі", — заявили аналітики BMI Research.

Однак крихкі ринкові настрої, ймовірно, стримають будь-яке зростання ціни, попередили вони.

Минулого тижня нафта подешевшала приблизно на 3,6% через побоювання, що подальше підвищення процентних ставок Федеральним резервом США може знизити попит, оскільки економічне відновлення Китаю розчаровує інвесторів.

Також трейдери спостерігали за ознаками зростання попиту на бензин у Сполучених Штатах напередодні піку літнього сезону водіння.

Глобальний попит на бензин зріс на 365 тис барелів на добу в річному обчисленні завдяки сильним даним щодо бензину в США, при цьому споживання досягло восьмитижневого максимуму в 9,4 мільйона барелів на добу на тижні 17 червня, зазначили аналітики JP Morgan.

Економічна правда