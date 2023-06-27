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Курс валют на 27 червня: готівковий євро дорожчає

Вівторок, 27 червня 2023, 10:39 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 27 червня, готівкові долар та євро на "чорному ринку" трохи зросли, курси в банках залишаються на рівні понеділка.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,05 - 37,24 грн проти котирувань у 37,02 - 37,23 у понеділок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,69 - 41,0 грн проти курсу 40,67 - 40,96 грн за євро в понеділок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,75 - 37,35 грн (курс на 26 червня – 36,7 - 37,35 грн);
  • Євро – 40,3 - 41,0 грн (курс на 26 червня – 40,3 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,5 - 37,45 грн;
  • Укрексімбанк – 36,65 - 37,45 грн;
  • Райффайзен – 36,5 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда

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