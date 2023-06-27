Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру

Поліція Хмельницької області

У Хмельницькій області правоохоронці викрили ексдиректора державного підприємства оборонної сфери у розтраті майна майже на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області.

Слідство встановило, що в 2014 році під час свого перебування на посаді директора одного з держпідприємств концерну "Укроборонпром" посадовець використав кошти підприємства не за призначенням.

Внаслідок цього підприємство зазнало збитків на загальну суму понад 491 тисячу гривень.

Колишньому посадовцю оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Економічна правда