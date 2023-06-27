Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Вівторок, 27 червня 2023, 09:18 -
Кабінет Міністрів прийняв поставнову №631 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік".
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Рішення було ухвалене на засіданні в суботу, 24 червня.
Постановою визначено доходи бюджету Пенсійного фонду у розмірі 768,9 млрд грн. З них:
- 451,1 млрд грн – власні доходи;
- 27,7 млрд грн – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
- 249 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;
- 37,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.
Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.
Як зазначили в Пенсійному фонді, бюджет відомства на 2023 рік є збалансованим.
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Економічна правда