Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік

Кабінет Міністрів прийняв поставнову №631 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Рішення було ухвалене на засіданні в суботу, 24 червня.

Постановою визначено доходи бюджету Пенсійного фонду у розмірі 768,9 млрд грн. З них:

451,1 млрд грн – власні доходи;

27,7 млрд грн – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

249 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;

37,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

Як зазначили в Пенсійному фонді, бюджет відомства на 2023 рік є збалансованим.

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Економічна правда