"Дарниця" почала експорт ліків до Австралії

Одна з найбільших фармкомпаній в Україні "Дарниця" заявила, що відвантажила до Австралії першу партію одного з препаратів свого виробництва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поставка стала першою після проходження реєстрації в цій країні минулого року, уточнили в "Дарниці".

"Процедура сертифікації українського виробника за стандартом належної виробничої практики (GMP Clearance Procedure) проводилася Австралійською адміністрацією лікарських засобів і зайняла 11 місяців", - йдеться у повідомленні.

"Австралія - держава з одним із найсуворіших регулювань у світі. І факт реєстрації та початок відвантажень нашого першого препарату на цей континент підтверджує, що українські виробники, які мають сертифікат GMP, можуть складати серйозну конкуренцію міжнародним гігантам", - заявила керівниця департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки Ганна Павлюк-Гаврилова.

У "Дарниці" додали, що у середньостроковій перспективі працюватимуть над виходом на ринки Південно-Східної Азії, а пріоритетними напрямками є країни Африки та ЄС.

Основною експортною продукцією "Дарниці" є препарати для лікування кардіологічних та неврологічних захворювань, а також ліки для боротьби з інфекціями та болем, додали в компанії.

Економічна правда