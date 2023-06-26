Goldman Sachs знизив рейтинг акцій Tesla після їхнього стрімкого зростання

Стрімке зростання акцій Tesla призвело до того, що ринкова вартість виробника електромобілів досягла трильйонного рівня, що змусило деяких аналітиків поставити під сумнів її оцінку і знизити рейтинг акцій.

Про це пише Reuters.

Так, Goldman Sachs у понеділок знизив рейтинг Tesla щоб "утримувати" еквівалентний рейтинг, приєднавшись до Morgan Stanley та Barclays, які знизили рейтинг акцій минулого тижня.

"Брокерські компанії, однак, підвищили свої цінові орієнтири, щоб відобразити динаміку акцій Tesla, які злетіли на 71% з кінця квітня і зросли більш ніж удвічі в цьому році.

Востаннє акції виробника електромобілів знизилися на 1,2% на ранкових торгах у понеділок. Ринкова капіталізація Tesla у розмірі 813,29 млрд дол значно перевищує капіталізацію японської Toyota, яка є наступною найбільшою світовою автомобільною компанією за ринковою вартістю.

Брокерські компанії пояснюють ралі частково тим, що компанія виграла від ажіотажу навколо штучного інтелекту", - пише агентство.

Акції Tesla також виграли від низки позитивних новин за останні два місяці, включаючи угоди, укладені конкуруючими автовиробниками Ford і General Motors для отримання доступу до її зарядної мережі, що може зробити її зарядні пристрої галузевим стандартом.

Акції також отримали поштовх після того, як минулого тижня Китай оголосив про пакет податкових пільг для електромобілів та інших "зелених" автомобілів на суму 520 мільярдів юанів (72,3 млрд доларів).

Morgan Stanley і Barclays зазначили, що прибуток Tesla все ще піддається ризику негативного перегляду, оскільки вона бореться з конкуренцією в Китаї і може бути змушена знизити ціни.

У квітні Jefferies і Truist Securities знизили рейтинг Tesla після того, як компанія повідомила про зниження прибутку в першому кварталі.

Однак брокерські компанії підтвердили, що вони бачать сильне зростання попереду, а Tesla залишається світовим лідером у галузі електромобілів.

Економічна правда