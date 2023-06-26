Україна отримала перші модульні мости від фонду Говарда Баффета

Україна отримала перші модульні мости від неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, мости виготовила американська компанія Acrow Corporation.

Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

За словами голови Агентства відновлення Мустафи Найєма, у пріоритеті Агентства - встановлення цих мостів у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

"У прифронтових регіонах життєзабезпечення людей залежить в першу чергу від автомобільних доріг. Руйнування мостів призводить до від’єднання громад від базових послуг.

Для нас дуже важливо максимально оперативно відновити логістику, щоб люди мали доступ до медичної допомоги, до них могли дістатися рятувальники, комунальні служби тощо. Ми вдячні нашим американським партнерам, що так швидко надіслали гуманітарну допомогу", - заявив Найєм.

Зазначається, що конструкції надіслано в межах спільного проєкту "Модульний міст" Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та корпорації CDF за підтримки гранту від The Howard G. Buffett Foundation, який розпочався у квітні. Фундація фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.

"Мости виготовила американська компанія Acrow Corporation. Вона спеціалізується на виробництві модульних і тимчасових мостів для будівництва та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Конструкції прибувають в Україну у розібраному вигляді. Їхньою перевагою є легкість монтажу та можливість багаторазового використання. Для зібрання 1 мосту достатньо команди з 5-10 осіб. На виробництві мости одразу вкривають асфальтобетонним покриттям", - йдеться у повідомленні.

Модульні мости від Acrow Corporation здатні витримати рух як легкового, так і вантажного транспорту, додали в Агентстві.

З минулого року Агентство відновлення отримує конструкції для відновлення проїзду від іноземних гуманітарних місій. Окрім 9 модульних мостів від американських партнерів Агентство отримало 37 тимчасових мостів, 18 комплектів понтонних переправ і 6 катерів для влаштування понтонів від Чехії, Франції, Швеції та Норвегії.

Економічна правда