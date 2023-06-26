Deutsche Bank повідомив інвесторам про зникнення частини їхніх російських акцій – ЗМІ

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank повідомив клієнтам, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, які їм належать, підкресливши проблеми, з якими стикаються інвестори, намагаючись повернути інвестиції в компанії РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на записку банку від 9 червня.

Deutsche Bank повідомив, що виявив дефіцит акцій, які забезпечують депозитарні розписки (ДР), випущені банком до вторгнення в Україну. Акції зберігалися в Росії в іншому банку-депозитарії.

У циркулярі Deutsche пояснив дефіцит рішенням Москви дозволити інвесторам конвертувати частину ДР у місцеві акції. Конвертація була проведена без "участі або нагляду" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.

"Це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть отримати у власність не всі акції, на які мають право", - розповіли Reuters два джерела, які консультують інвесторів, що продовжують тримати російські ДР.

Постраждали акції авіакомпанії "Аерофлот", будівельної компанії "Група ЛСР", гірничо-металургійної компанії "Мечел" і Новолипецького металургійного комбінату (NLMK.MM), додає видання.

"Мечел" відмовився від коментарів, а решта компаній не відразу відповіли на запит Reuters.

"Західні санкції та російські контрзаходи поставили під загрозу активи, якими володіють громадяни і компанії по обидва боки політичного розколу. Москва також вимагає 10% внеску до федерального бюджету, який Вашингтон називає "податком на виїзд".

Кремль також взяв активи під тимчасовий контроль, захопивши у квітні російські дочірні компанії двох європейських енергетичних компаній, що підкреслює стратегію зменшення іноземного впливу на компанії, критичні до його економічних і політичних інтересів", - додає видання.

Значна кількість інвесторів, починаючи від невеликих хедж-фондів і закінчуючи великими глобальними компаніями з управління активами, все ще тримають депозитарні розписки, повідомляють джерела серед інвесторів.

Більшість інвесторів знизили вартість російських активів до нуля, але деякі все ще сподіваються на відновлення їхньої вартості.

Deutsche Bank тепер дозволяє інвесторам обмінювати ДР на акції в рамках своїх планів виходу з російського бізнесу, повідомило одне з джерел.

Юристи та інші консультанти описали процес конвертації як "повний хаос".

Економічна правда