Арештовано землі на острові Муромець в Києві, незаконно забудовані за сприяння радника Кличка

Суд арештував 10 га землі та понад 80 незаконно збудованих об’єктів нерухомості на острові Муромець в Деснянському районі столиці, які були зведені за сприяння одного з чинних радників мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Для зведення будівель організатори, за сприяння одного із чинних радників київського мера, незаконно використовували 10 гектарів землі громади", - йдеться в повідомленні.

Так, працівники ДБР встановили, що одне зі столичних товариств уклало із КМДА інвестиційний договір на майже 150 млн грн для будівництва спортивних об’єктів та споруд.

Підприємство-підрядник було підконтрольне одному із нинішніх радників міського голови, який і сприяв підписанню документів.

Проте, за даними слідства товариство не виконало умови інвестиційного договору. Станом на березень 2023 року роботи мали б бути виконані на 100%, але наразі виконано менше половини.

Водночас ділки збудували об’єкти, які були не передбачені угодою. На незаконно захоплених 15 земельних ділянок площею понад 10 гектарів, компанія самовільно побудувала близько 80 об’єктів нерухомості. Зокрема, замість обумовлених угодою спортивних майданчиків товариство звело ресторан та котеджі.

Податки з цієї діяльності оплачувалися зі столичного бюджету

"Увесь цей час податок замість підприємства сплачувався зі столичного бюджету. Згідно з судовим рішенням, компанія-забудовник також сплатила борг за користування земельною ділянкою на території острова, платежі не надходили з моменту укладення інвестиційної угоди у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як наголошують в ДБР, Департамент економіки та інвестицій КМДА не здійснював належний контроль за виконанням та дотриманням умов інвестиційного договору.

Наразі розпочате кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Слідство встановлює службових осіб, які зловживали владою у своїх інтересах та інтересах зазначеного товариства.