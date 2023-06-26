Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Донбасенерго" розглянуть питання ліквідації товариства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, розміщеному в понеділок.

Збори акціонерів призначено на 28 липня цього року в режимі онлайн.

Серед питань порядку денного - ліквідувати ПАТ "Донбасенерго", створити ліквідаційну комісію, виконання функцій якої покласти на правління, а функції голови ліквідаційної комісії - покласти на голову правління товариства, затвердити, що погашення вимог кредиторів і розподіл майна, що залишилося після задоволення цих вимог, здійснюється відповідно до ст. 137 Закону "Про акціонерні товариства".

Крім того, згідно з одним із пунктів порядку денного запропоновано зменшити статутний капітал "Донбасенерго" до 1,42 млн грн шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 10,00 грн до 0,06 грн (відповідно до відкритих даних, статутний капітал становить 236,4 млн грн). Також, зокрема, запропоновано припинити повноваження Наглядової ради та обрати новий її склад, внести зміни до статуту, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу, затвердити заходи щодо поліпшення фінансового стану ПАТ.

Як зазначається в повідомленні, раніше до порядку денного зборів акціонерів "Донбасенерго" вносили питання про подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. Останні збори акціонерів, на яких розглядалося це питання, відбулися 28 квітня, але, згідно з їхнім протоколом на сайті компанії, за них проголосувало лише 29,1% акціонерів.

До цього такий проєкт рішення ініціювати заяву про банкрутство було внесено до порядку денного зборів 6 липня 2022 року, але тоді за нього проголосували 29,1% акціонерів, ще 70,9% утрималися.

Згідно зі звітом про фінансовий стан станом на 31 березня 2022 року, власний капітал ПАТ "Донбасенерго" мав від'ємне значення в розмірі 457 797 тис. грн, тобто балансова вартість активів "Донбасенерго" була менша від усіх його зобов'язань.

"Донбасенерго" об'єднує дві електростанції: Слов'янську і Старобешівську ТЕС. Остання з 2014 року розташована на непідконтрольній Україні території й з березня 2017 року показники її виробничої діяльності не включаються до зведеної звітності "Донбасенерго" через втрату контролю над ними.

Щодо Слов'янської ТЕС сумарною встановленою потужністю 880 МВт "Донбасенерго" з 27 травня ухвалило рішення про її зупинку для збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також евакуації її працівників і членів їхніх сімей.

Нагадуємо:

25%+1 акція "Донбасенерго" належить державі в особі Фонду державного майна України.

У 2018 році бізнесмен і депутат Верховної Ради від БПП Максим Єфімов підтвердив купівлю одного з найбільших на той момент виробників електроенергії - компанії "Донбасенерго". Структурам Єфімова був проданий весь пакет Олександра Януковича і його молодшого ситуативного бізнес-партнера Ігоря Гуменюка в "Донбасенерго" - 60,8% акцій.

На момент опосередкованого придбання мажоритарного пакету акцій "Донбасенерго" (у 2015-2016 роках) в ролі нових господарів цієї енергокомпанії себе позиціонували Андреас Церні (Греція) та Роберт Бенш (США).

Джерела ЕП стверджували, що вони були номіналами, які фронтували Олександра Януковича, який саме в той момент відчував максимальні проблеми зі збереженням контролю над своєю власністю в Україні.

Однак після цієї угоди, в рамках якої бенефіціаром "Донбасенерго" став Єфімов, компанія дійсно вийшла з-під контролю Януковича.