На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС 

Правоохоронці затримали жителя Южноукраїнська, який передава ворогу інформацію про військових, які охороняють Південноукраїнську АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, проросійськи налаштований громадянин через Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС.

У червні він тричі сфотографував блокпости Сил оборони у місті та надіслав фото з координатами представнику держави-агресора.

За виконання таких "завдань" чоловік отримував гроші.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з представником рф.

Інформатору повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України.

Економічна правда