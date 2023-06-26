Курс валют на 26 червня: готівкова гривня зміцнюється на "чорному ринку"

У понеділок, 26 червня, долар та євро на "чорному ринку" стало купити вигідніше, в банках гривня зміцнилась до євро, але слабне проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,52 - 37,18 грн проти котирувань у 36,9 - 37,18 у п’ятницю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,69 - 40,98 грн проти курсу 40,71 - 40,99 грн за євро в п’ятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,7 - 37,35 грн (курс на 23 червня – 36,8 - 37,3 грн);

Євро – 40,3 - 41,0 грн (курс на 23 червня – 40,4 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,35 - 37,25 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда