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Курс валют на 26 червня: готівкова гривня зміцнюється на "чорному ринку"

Понеділок, 26 червня 2023, 10:14 - Анастасія Жарикова

У понеділок, 26 червня, долар та євро на "чорному ринку" стало купити вигідніше, в банках гривня зміцнилась до євро, але слабне проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,52 - 37,18 грн проти котирувань у 36,9 - 37,18 у п’ятницю.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,69 - 40,98 грн проти курсу 40,71 - 40,99 грн за євро в п’ятницю.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,7 - 37,35 грн (курс на 23 червня – 36,8 - 37,3 грн);
  • Євро – 40,3 - 41,0 грн (курс на 23 червня – 40,4 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,35 - 37,25 грн;
  • Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда

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