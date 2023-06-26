В "Енергоатомі" доповіли про рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС: зниження незначне

На ранок 26 червня зафіксували незначне зниження рівня води в ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, але його достатньо для забезпечення потреб станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", – йдеться в повідомленні.

На 08:00 понеділка рівень води становить 16,58 м – цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, становить 11,15 м.

"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", – додали в Енергоатомі.

Крім цього, через те, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, відтоді активне випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадуємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує мінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, але заявляє, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині.

Економічна правда