Уряд виділив понад 200 мільйонів на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації
Для реконструкції Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення уряд виділив понад 200,6 млн грн.
Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін виділив із фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділив міністерству у справах ветеранів 200 млн 633,87 тис. гривень на бюджетну програму "Заходи із психологічної допомоги, соціальної, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, розвитку спорту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків".
Економічна правда.