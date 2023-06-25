Британець, який зламував Twitter-акаунти Маска, Гейтса, Байдена, отримав п'ять років ув'язнення

Джозеф Джеймс О'Коннор, 24-річний хакер, який зламував в Twitter акаунти Маска, Гейтса, Байдена, отримає 5 років ув’язнення та має сплатити 794 тис доларів жертвам своїх злочинів.

Про це повідомляє TechCrunch.

О'Коннор у травні визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення в комп’ютерному зломі, шахрайстві з використанням електронних засобів, кіберпереслідуванні та відмиванні грошей. Він також погодився виплатити щонайменше 794 тис доларів жертвам своїх злочинів.

Під час слухання суддя Джед С. Ракофф заявив, що О'Коннор, ймовірно, відбуде близько половини терміну ув'язнення, провівши понад два роки у досудовому ув'язненні. Прокурори натомість вимагали для О'Коннора щонайменше сім років ув'язнення.

У суді О'Коннор заявив, що його злочини були "дурними і безглуздими", він вибачився перед своїми жертвами і попросив суддю про поблажливість.

"О'Коннор, відомий під ніком PlugWalkJoe, був частиною групи, яка в липні 2020 року зламала десятки відомих акаунтів у Twitter, зокрема Apple, Binance, Білла Гейтса, Джо Байдена та Ілона Маска, з метою поширення криптовалютних шахрайських схем швидкого збагачення", – йдеться в повідомленні.

За словами прокурорів, О'Коннор використовував свої складні технологічні здібності в зловмисних цілях - проводив складну атаку з підміни SIM-карт для крадіжки великих сум криптовалюти, зламував Twitter, здійснював комп'ютерні вторгнення з метою заволодіння акаунтами в соціальних мережах і навіть переслідував двох жертв, в тому числі неповнолітню жертву.

Зловмисника затримали ще 2020 року в Іспанії, але екстрадували до США лише у квітні 2023 року. Грема Айвана Кларка засудили до трьох років в’язниці в липні 2021-го.

Економічна правда.