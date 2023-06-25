Пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою призупинив роботу
Неділя, 25 червня 2023, 13:50 -
Через відключення електроенергії пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою призупинив роботу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"У зв'язку з відключенням електроенергії пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово припинив свою діяльність", – йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі закликають громадян проявити розуміння та завчасно вибрати зручні пункти пропуску для перетинання кордону.
Економічна правда.