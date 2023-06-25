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Пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою призупинив роботу

Неділя, 25 червня 2023, 13:50 - Ігор Пилипів

Через відключення електроенергії пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою призупинив роботу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. 

"У зв'язку з відключенням електроенергії пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово припинив свою діяльність", – йдеться в повідомленні. 

У Держприкордонслужбі закликають громадян проявити розуміння та завчасно вибрати зручні пункти пропуску для перетинання кордону.

Економічна правда. 

Держприкордонслужба Молдова
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