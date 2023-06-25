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У ДТЕК спростували інформацію про масові відключення світла в Києві

Неділя, 25 червня 2023, 13:03 - Ігор Пилипів
 
getty images

У ДТЕК заявляють, що масових аварійних відключень світла в Києві немає, невеликі локальні відключення є тільки в Солом'янському та Дарницькому районах.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

В компанії пояснюють, що у телеграм-каналах почала поширюватись неправдива інформація щодо масових аварійних відключень світла у Києві. Проте ніяких відключень електроенергії в різних районах столиці наразі немає. 

"Масованих аварійних відключень світла в Києві немає. Станом на 12:30 невеликі локальні відключення є в Солом'янському районі. Також локальні відключення, пов'язані з плановими роботами на електромережах, є в Дарницькому районі", – повідомляють в ДТЕК. 

Слідкувати за інформацію можна на офіційних каналах компанії.

Економічна правда.

електроенергія Київ ДТЕК
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