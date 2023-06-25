Microsoft обіцяє залишити Call of Duty на PlayStation після купівлі Activision Blizzard

Керівник Microsoft Gaming пообіцяв у суді, що після придбання Activision Blizzard за 69 млрд доларів, гра Call of Duty залишиться доступною на консолях PlayStation.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Окружний суддя США Жаклін Скотт Корлі попросила Філа Спенсера, який очолює Microsoft Gaming, підтвердити, що компанія не виключатиме популярний шутер з консолей, якими володіє її головний конкурент Sony.

Спенсер урочисто підняв руку і сказав: "Моє свідчення полягає в тому, що ми продовжимо поставляти майбутні версії Call of Duty на PlayStation від Sony. До тих пір, поки Sony буде дозволяти це". Він також сказав, що збереже гру на майбутніх версіях PlayStation.

У Microsoft стверджують, що стимулом для купівлі Activision є закріплення на прибутковому ринку мобільних ігор.

Угода з Activision Blizzard вивела б Microsoft на третє місце на світовому ігровому ринку після Tencent Holdings та Sony. Угода, яка має завершитися 18 липня, може бути зірвана, якщо Корлі ухвалить рішення на користь агентства.

Натомість Федеральна торгова комісія США стверджує, що угода зашкодить конкуренції на ринку ігор, які можна транслювати за допомогою хмарних технологій.

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Економічна правда.