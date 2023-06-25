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НБУ на міжбанку за тиждень продав майже 436 мільйонів доларів з резервів

Неділя, 25 червня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

За тиждень з 19 по 23 червня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 435,82 млн доларів і купив 8,29 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 435,82 млн доларів. При цьому регулятор купив 8,29 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав – 446,76 млн доларів, а тижнем раніше тільки 292,69 млн доларів.

Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 165,27 млн доларів та продав 11,922 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

Нацбанк оголосив про подальше пом'якшення валютних обмежень: з 21 червня надана можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів.

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Економічна правда
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