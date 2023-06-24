Жителі Ростова-на-Дону у паніці запасаються продуктами і водою

У Ростові-на-Дону місцеві жителі почали масово скуповувати продукти і воду.

Про це повідомляє місцеве видання 1rnd.ru.

Після появи в місті ПВК "Вагнер", жителі Ростова-на-Дону почали масово скуповувати хліб, крупи, воду та інші продукти. У магазинах у різних районах Ростова вже можна побачити порожні полиці.

Видання посилаючись на розмову зі співробітників одного з мережевих магазинів зазначає, що поповнення продуктів наразі неможливе.

Кадрами порожніх полиць з редакцією 1rnd поділилися читачі. Фото надіслані з різних районів Ростова, але ситуація приблизно одна. Так, наприклад до 12 години дня на полицях магазинів вже не було частини крупів та хліба.

Додається, що влада Ростова запевнила, що жодних передумов для дефіциту, крім ажіотажного попиту, у місті немає. А отже, ростовчанам просто потрібно взяти себе в руки.

"Торгові мережі Ростовської області функціонують штатно, за повідомленням основних ритейлерів, запасів продовольства достатньо, сформовано тижневий запас", – сказав директор департаменту споживчого ринку Ростовської області Олексій Панкратов.

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