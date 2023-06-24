Російські еліти на приватних літаках масово покидають Москву

Російські олігархи та політики масово покидають Москву на приватних літаках, частина з них вже приземлилась за межами РФ.

Про це повідомляє видання "Важные истории".

Так, із Москви в бік Санкт-Петербургу, вилетів Іл96-300ПУ Володимира Путіна, на якому встановлено обладнання для управління армією. Борт зник із радарів біля Твері.

Крім того, другий президентський борт Ту-214ПУ вилетів із Москви до Санкт-Петербурга о 14:44, який також обладнаний на випадок війни. Він зник із радарів над Гатчиною.

Бізнес-джет олігарха Аркадія Ротенберга Bombardier BD-700 вилетів із Москви сьогодні об 11:30 ранку і приземлився в Баку о 15:04 мск. Політ був запланований ще вчора ввечері

Літак віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова вилетів із Москви о 7 ранку і приземлився в турецькому Даламані о 12:06.

Бізнес-джет олігарха Володимира Потаніна Gulfstream G650 очікує вильоту з Москви до Стамбула сьогодні о 17:00.

Bombardier Global Express XLS держкомпанії "Інтер РАО" (її очолює син друга Путіна Юрія Ковальчука Бориса) вилетів із Москви і приземлився в Пітері близько 15:00 мск.

Звичайні жителі РФ сьогодні навряд чи зможуть кудись полетіти, оскільки ціни на авіаквитки в безвізові країни різко злетіли. Так, квиток на прямий рейс із Москви до Єревана коштує до 200 тисяч рублів, до Дубая - 350 тисяч рублів. Квитків до Стамбула, Астани і Тбілісі не залишилося.

Нагадаємо:

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.