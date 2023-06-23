Зеленський вимагає створити "окремий механізм" захисту прав бізнесу та інвесторів в судах

Захищені інвестиції та гарантований захист права власності в судах - це "фундаментальні" завдання, які мають бути реалізовані в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю після засідання РНБО.

"Це сильна економіка, це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності, і це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, це потрібно забезпечити, відповідні пропозиції є", - сказав Зеленський.

Цю проблему він порушив в контексті завдань, які має виконати до кінця року Україна, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

За словами Зеленського, "за кожним таким напрямом РНБО дала необхідні протокольні доручення, і всі їх реально виконати".

"Сьогодні рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, і цьогоріч мета - розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", - сказав також президент.

Нагадуємо:

Європейська комісія вважає, Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

З погляду Єврокомісії повністю виконано умови, що стосуються, зокрема, органів судової влади. "Хорошого прогресу" досягнуто щодо реформи Конституційного Суду.

Водночас у Європейській комісії вважають, що Україна має "зосередитися на внесенні поправок у процедуру відбору суддів Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії та розпочати відбір".

Оцінку, сформульовану як "деякий прогрес", надано процесу деолігархізації, питанню національних меншин, боротьбі з корупцією, де "потрібне зміцнення і гідний довіри послужний список", боротьбі з відмиванням грошей і реформуванню правоохоронних органів, де "необхідно посилити систему боротьби з відмиванням грошей".