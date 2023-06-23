"Укренерго" долучилось до глобальної галузевої коаліції ООН: одна з цілей - "зелений перехід"

Національна енергетична компанія "Укренерго" приєдналась до Ukraine Energy Initiative за підтримки ООН в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як пояснили в НЕК, ініціатива спрямована на створення глобальної галузевої коаліції для відновлення та декарбонізації української енергетики.

Внаслідок російського терору пошкоджень зазнали всі теплові електростанції, деякі гідроелектростанції, понад 40% мереж "Укренерго", а також мережі обленерго.

Для повного відновлення необхідні значні інвестиції, які за оцінкою Світового банку у найближчі 10 років сягають до 37 мільярдів доларів.

Водночас у компанії наголошують на необхідності відновлення з впровадженням найсучасніших технологій та заходів, спрямованих на декарбонізацію економіки країни та досягненню цілей європейського "зеленого переходу".

"Створення за сприяння ООН глобальної галузевої коаліції дозволить об’єднати та скоординувати зусилля міжнародних та регіональних компаній для відновлення, модернізації та декарбонізації енергетичного сектору України і допоможе прискорити цей процес", - додали в Укренерго.

Економічна правда