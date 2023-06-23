В Україні стартувала програма розмінування земель дрібних фермерів і домогосподарств

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Всесвітня продовольча програма (ВПП) і Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) розпочали реалізацію спільної програми для підтримки дрібних фермерів і сільських домогосподарств, які найбільше постраждали від війни.

Про це йдеться у повідомленні ФАО.

"Очищення землі від вибухонебезпечних залишків війни - це перший крок до відновлення життєстійких та успішних сільських громад в Україні, що опинилися на передовій цієї війни, та запобігання їхній довготривалій залежності від гуманітарної допомоги", - наголосила координаторка системи ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Програма вже стартувала в Харківській області, згодом її буде поширено на Миколаївську та Херсонську області. Вона орієнтується на фермерів із земельними ділянками до 300 гектарів, а також на сільські домогосподарства, які вирощують продукти харчування для власного споживання.

Згідно з повідомленням, програма складатиметься з трьох етапів. На першому учасники проєкту спільно з громадами, місцевою владою та Міністерством аграрної політики та продовольства України визначать за допомогою супутникових зображень і нанесуть на мапу межі земель, що потребують розмінування.

На другому етапі групи з розмінування обстежуватимуть й очищуватимуть землі від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни. У пріоритеті розмінування - земельні ділянки, які можуть бути швидко розміновані з проведенням мінімальних робіт з їх очищення.

На третьому етапі ФАО і FSD проведуть аналіз ґрунту, щоб оцінити рівень забрудненості речовинами, які залишилися після розриву боєприпасів. Водночас проводитимуть опитування дрібних фермерів і сільських сімей, щоб з'ясувати, які фактори виробництва й ресурси необхідні їм для відновлення сільгоспвиробництва. За можливості їм буде надано пряму підтримку в натуральній або грошовій формі.

Голова офісу ФАО в Україні П'єр Вотьє висловив сподівання, що методи, які застосовуватимуть для відновлення, реабілітації та збереження ґрунтів, дадуть змогу людям повернутися до сільгоспдіяльності та підтримають сільгоспвиробництво в Україні.

Наразі проєкт вартістю $100 млн потребує фінансування в розмірі $90 млн. За оцінками ФАО, за відсутності необхідності надавати пряму продовольчу допомогу сільським громадам економічна вигода може становити до $60 млн. Проєкт отримав підтримку Гуманітарного фонду України, фонду спільного фінансування ООН, а також приватних донорів.

Нагадуємо:

Як зазначалося в проведеній ФАО у лютому 2023 року "Швидкій оцінці шкоди й потреб", виробництво зернових і олійних культур в Україні скоротилося 2022 року на 37%. Майже 90% дрібних виробників сільськогосподарських культур, опитаних ФАО в Україні, повідомили про зниження доходів унаслідок війни, і кожен четвертий повідомив про припинення або значне скорочення своєї сільськогосподарської діяльності.