Турецька ліра впала до рекордного мінімуму через недостатньо різку зміну політики Центробанку

Турецька ліра ослабла на 3,3% до рекордно низького рівня в п'ятницю, продовживши втрати на наступний день після того, як значне підвищення ставки Центробанком не змогло запевнити ринки в тому, що Ердоган відмовляється від своєї давньої неортодоксальної політики.

Про це пише Reuters.

Ліра досягла рекордного мінімуму в 25,74 за долар о 10:06 за Гринвічем, а о 10:39 за Гринвічем становила 25,64 за долар.

У четвер центральний банк підвищив ключову ставку на 650 базисних пунктів до 15%, не виправдавши очікування більш значного початкового посилення, яке, на думку аналітиків, підкреслило б довгострокову прихильність до боротьби з інфляцією.

"Перехід виглядає більш поступовим, ніж ми думали", - йдеться в коментарі Goldman Sachs.

Центральний банк заявив, що буде рухатися далі "своєчасно і поступово" після свого першого засідання під керівництвом нової голови Хафізе Еркан, яку Ердоган призначив після своєї перемоги на виборах минулого місяця.

Новий міністр фінансів Мехмет Сімсек, якого високо цінують на фінансових ринках, підкріпив повідомлення про розворот, заявивши, що "шлях до цінової стабільності буде поступовим, але непохитним".

Цей крок ознаменував зміну курсу після років пом'якшення монетарної політики, незважаючи на стрімке зростання інфляції.

В опитуванні Reuters середня оцінка передбачала підвищення ставки до 21%. Відображаючи розчарування на ринках, ліра знизилася приблизно на 8,5% з моменту зростання в четвер.

Після досягнення 24-річного максимуму у понад 85% минулого року завдяки зниженню ставок, на якому наполягав Ердоган, інфляція впала до трохи менше 40% у травні.

Економічна правда