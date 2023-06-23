В Україні розпочалися жнива – Мінагрополітики

Аграрії Одещини і Миколаївщини розпочали збирання озимого ячменю. Жнива вже проведені на площі 4,8 тис га при врожайності 26,5 ц/га. Наразі намолотили 12,6 тис тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

"Лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис га. У той же час, за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини - 32 ц/га.

Сівбу ярих культур в Україні завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис га, з яких:

ярої пшениці - 280 тис га;

ярого ячменю - 821,9 тис га;

гороху - 139,3 тис га;

вівса - 150,1 тис га;

кукурудзи - 4 043,5 тис га;

гречки - 120,7 тис га;

проса - 51,1 тис га.

Сівбу соняшнику провели на площі 5 307,5 тис га, сої - 1 779,8 тис га.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що українські аграрії радикально скоротять експорт зерна у 2023/24 маркетинговому році: цьому сприяли як зовнішні перепони, так і небажання самих аграріїв, які зробили висновки з проблем 2022 року.

Економічна правда