Курс валют на 23 червня: долар та євро на "чорному ринку" дешевшають

У п’ятницю, 23 червня, долар та євро на "чорному ринку" стало купити дещо вигідніше, в банках долар другий день поспіль торгується на тому ж рівні, євро подорожчав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,61 - 37,21 грн проти котирувань у 37,08 - 37,18 у четвер.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,69 - 41,02 грн проти курсу 40,72 - 41,08 грн за євро в середу.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,8 - 37,3 грн (курс на 22 червня – 36,8 - 37,3 грн);

Євро – 40,4 - 41,1 грн (курс на 22 червня – 40,33 - 40,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,35 - 37,25 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда