Нафта дешевшає через побоювання щодо попиту після чергового підвищення ставок

Нафта впала у ціні другий день в п'ятницю і рухається до тижневого зниження, оскільки підвищення процентної ставки у Британії додало занепокоєння з приводу економічного зростання, яке переважило зниження запасів нафти в США та інші ознаки скорочення поставок.

Про це пише Reuters.

Обидва еталони нафти впали приблизно на 3 долари в четвер після того, як Банк Англії підвищив процентні ставки на 0,5 в.п. більше, ніж очікувалося. Центральні банки Норвегії та Швейцарії також підвищили ставки.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,21 долара, або на 1,6%, до 72,93 долара за барель станом на 08:10 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,31 долара, або на 1,9%, до 68,20 долара.

"Після вчорашніх дій центральних банків занепокоєння відчутно зросло", - сказав Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

"Через посилення економічних перешкод, викликаних побоюваннями рецесії, лише помітне виснаження запасів може ознаменувати тривалу зміну нинішніх зловісних прогнозів", - додав він.

Вищі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень для бізнесу і споживачів, що може сповільнити економічне зростання і затьмарити перспективи попиту на нафту до кінця року.

Перспектива подальшого підвищення процентних ставок в США також додає занепокоєння. Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив на цьому тижні, що ще два підвищення ставок на 25 базисних пунктів кожне до кінця року є "досить вдалим припущенням".

Зростання курсу долара, підтримане "яструбиними" коментарями світових центральних банків, також має вагу. Сильний долар робить нафту дорожчою для власників інших валют і може вплинути на попит і свідчити про більшу нехіть інвесторів до ризику.

Рецесія і побоювання щодо попиту переважили ознаки обмеженої пропозиції. Звіт про запаси нафти в США цього тижня показав несподіване зниження запасів нафти на 3,8 мільйона барелів.

Економічна правда