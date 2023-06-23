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Мінцифри підписало меморандум із техногігантом Cisco: над чим працюватимуть

П'ятниця, 23 червня 2023, 11:50 - Олексій Павлиш

Мінцифра підписала меморандум про співпрацю з одним із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі Cisco.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифорової трансформації в Telegram.

Сторони спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимуть більше інновацій у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

Програма CDA працює в понад 48 країнах світу, тепер серед переліку і Україна, додали в Мінцифри.

Зазначається, що разом із Cisco Мінцифри працюватиме над освітніми проєктами, цифровими ініціативами та розвитком платформи Дія.Освіта. Зокрема:

  • Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на Дія.Освіта.
  • Компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Він допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам - роботу.
  • Цифрові школи - Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер, щоб підключити школи до інтернету.
  • CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.

"Крім того, разом працюватимемо над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України", - додали в міністерстві.

Економічна правда

Мінцифри освіта технології
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