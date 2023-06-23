Мінцифри підписало меморандум із техногігантом Cisco: над чим працюватимуть
П'ятниця, 23 червня 2023, 11:50 -
Мінцифра підписала меморандум про співпрацю з одним із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі Cisco.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифорової трансформації в Telegram.
Сторони спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимуть більше інновацій у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).
Програма CDA працює в понад 48 країнах світу, тепер серед переліку і Україна, додали в Мінцифри.
Зазначається, що разом із Cisco Мінцифри працюватиме над освітніми проєктами, цифровими ініціативами та розвитком платформи Дія.Освіта. Зокрема:
- Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на Дія.Освіта.
- Компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Він допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам - роботу.
- Цифрові школи - Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер, щоб підключити школи до інтернету.
- CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.
"Крім того, разом працюватимемо над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України", - додали в міністерстві.
Економічна правда