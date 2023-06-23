IFC допоможе профінансувати оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства

Українське Дунайське пароплавство (УДП) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали Угоду, яка сприятиме залученню інвестицій для оновлення флоту (УДП).

Відповідну угоду підписали в рамках Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023) у Лондоні, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Головна мета домовленостей - мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості.

Оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що наразі Дунайський кластер - важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, оскільки є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів.



Міністерство нагадало, що Українське Дунайське пароплавство (УДП) - приватне акціонерне товариство (ПрАТ), яке належить державі.

"Після повномасштабного вторгнення Росії УДП перебудувало бізнес-модель, впровадило реформи щодо прозорого та ефективного управління. Підприємство запустило нові напрямки діяльності, реалізувало низку інвестиційних проєктів, розпочало будівництво та модернізацію флоту.

Вперше за історію існування Українське Дунайське пароплавство отримало прибуток від діяльності, в результаті чого в 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди - понад 146 млн грн. Трансформація підприємства відкрила можливість для залучення інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами", - резюмували в Мінінфраструктури.

Економічна правда