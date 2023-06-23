ГУР припускає можливі удари по енергетиці восени

Україна готується до можливих ударів по електростанціях восени, оскільки росіяни продовжують виробництво ракет, а попередня їх кампанія зі знищення української енергетики не досягла мети.

Про це заявив заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогодні для підвищення спроможності Збройних сил України", - зазначив він.

Скібіцький наголосив, що для того, щоб прикрити стратегічні об'єкти, цивільні міста і села, необхідно більше комплексів протиповітряної оборони.

"Здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це була також спрямована конференція в форматі "Рамштайн". Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні – протиповітряна оборона, це ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО", - сказав він.

За словами Скібіцького, у першу кампанію атак на енергетику, ворог не досяг свого результату.

"Наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму", - зазначив він.

Однак виробництво ракет в Росії триває, а тому, ГУР не виключає спроб з осені залишити Україну без електрики.

Водночас він наголосив, що іноземні комплекси протиповітряної оборони доволі ефективні.

"Набагато ефективніші по своєму застосування і по своєму потенціалу, ніж ракети російського виробництва. Про це свідчить відсоток, скільки ми збиваємо – навіть наші іноземні партнери дивуються, наскільки професійно працюють наші військові", - підкреслив він.

Нагадуємо:

Окупанти звезли у Брянську область комплекси "Бал" із ракетами Х-35. Це підвищує загрози для Києва та семи областей - Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської.

Водночас вже відомо, що компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України до кінця 2024-го.