ЄС виділить гранти на реалізацію залізничних проєктів в Україні

ЄС інвестує в розбудову залізничної інфраструктури України - кошти надаються в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для розвитку прикордонних переходів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Україна активно працює над інтеграцією своєї залізничної інфраструктури до ЄС. Реалізацію низки таких проєктів ми вже розпочали, але зараз нам необхідна системна підтримка наших міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації", - заявив голова правління УЗ Євген Лященко.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на розбудову пунктів пропуску з Польщею Ягодин - Дорогуськ та Мостиська ІІ - Медика.

"Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп - Чєрна над Тисою/Захонь, який єднає Україну зі Словацькою Республікою та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

Крім того, буде здійснено реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська в рамках спільних з Румунською стороною проєктів", - додали в компанії.

"Співпраця з CEF - це новий інструмент для України та залізниці. Під час першої участі у конкурсі на фінансування ми направляли заявку з нашими сусідніми країнами, і тому був зроблений акцент саме на розвиток наших західних переходів з країнами ЄС. Наступна подача проєктів відбудеться вже у вересні цього року, і тут вже ми самі визначимо та запропонуюємо ЄС проєкти для інвестицій.

У планах - розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом", - додав директор департаменту стратегії та трансформації УЗ Олег Яковенко.

Економічна правда